Aşılanan sayısı 259 bini geçti
Sağlık Bakanlığı kaç kişinin aşılandığını görebileceğimiz anlık olarak güncellenen bir platform hazırladı.
SAĞLIK 15.01.2021, 00:07
11 Aralık 2020'de uygulanmaya başlanacağı duyurulan aşılama 1 ay gecikmeli olarak dün resmen başladı. Planlamaya göre ilk başta sağlık çalışanları aşılanıyor.
Platformda kaç kişinin aşılandığı anlık olarak paylaşılıyor. 19.10 itibarıyla aşılanan kişi sayısı 259 bini geçti.
Bu sayı 18.00'de 248 bin civarındaydı. Yani bir saatte 10 binden fazla aşılama yapılmış durumda
Platformda ayrıca "Nasıl aşı olurum?", "Aşı kimlere uygulanacak?" gibi soruların detaylı yanıtları da yer alıyor.
Platforma https://covid19asi.saglik.gov.tr adresinden erişilebiliyor.
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