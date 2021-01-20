Aşılananların sayısı 1 milyonu geçti

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre aşı yapılan kişi sayısı 1 milyonu aştı.

Aşılananların sayı anlık güncelleniyor.

İlk aşılananlar sağlık çalışanları

Sağlık Bakanlığı'nın aşılama takvimi 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin aşılanmasıyla başladı. Toplu aşılama ise ertesi gün sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla sürdü. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.