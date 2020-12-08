“Aşılar güvenilir, yapılsın, yapılmasın tartışması uygun değil”

Salgın sürecinde hastalıktan korunmaya yönelik geliştirilen, güvenilirlik ve etkinliği ortaya konulan aşılar, birçok ülkede uygulanmaya başladı.

Türkiye'ye 11 Aralık'ta Çin'den getirilmesi planlanan covid-19 aşı ise sağlık çalışanları başta olmak üzere Sağlık Bakanlığınca belirlenen aşamalarla uygulanacak.

bunun yanı sıra Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen aşının teminine ilişkin de görüşmeler sürüyor.

Türk bilim insanları Türkiye'de uygulanması planlanan aşıların güvenilir olduğunu, "yapılsın yapılmasın" tartışmasının ise uygun olmadığı görüşünde bulundu.