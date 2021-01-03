Aşılar salgından çıkışın umudu oldu

"Dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı" olan BioNTech/Pfizer aşısına, ABD İlaç ve Gıda İdaresi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da acil kullanım onayı verdi.

Aşı, İngiltere ve ABD'de insanlara uygulanmaya başlandı. Aşı, 27 Aralık'ta Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlandı.

Öte yandan, Çin'de ve Rusya'da üretilen aşı adaylarının acil kullanımına izin verilirken, potansiyel aşılar klinik deneme ve yaygın kullanım için başka ülkelerce tedarik edilmeye başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini kanıtlanmış Çin menşeli inaktif aşı adayından aralık, ocak ve şubatta toplam 50 milyon doz satın almak üzere sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, 25 Aralık'ta Almanya menşeli Biontech/Pfizer aşısından mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz satın almak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Çin'den satın alınan aşıların ilk partisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaştı. Aşı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca 14 gün içinde test edildikten sonra Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda aşılama programı başlayacak.

Türkiye’nin yerli aşı çalışmaları ise devam ediyor

Aşı çalışmalarında bir yıldan az zamanda kaydedilen başarı, bu alanda benzeri görülmeyen bir seferberliğin sonucunda ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 29 Aralık itibarıyla dünya genelinde 60 Kovid-19 aşı adayı, klinik denemelerle insanlar üzerinde test edilirken, 172 aşı adayı da klinik öncesi geliştirme aşamasında bulunuyor.

Klinik deneme aşamasına geçen 61 potansiyel Kovid-19 aşısından 13'ü birinci, 26'sı ikinci, 22'si ise üçüncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

Öte yandan Bilim insanları üretilen aşıların İngiltere’de ortaya çıkan corona virüsün mutasyona uğramış türü üzerinde de etkili olacağı inancında.