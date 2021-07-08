Aşının Delta varyantı üzerindeki etkisi ne?

Aşılama, erişkin çağdaki her yaştan insan için yapılırken, 2 doz Sinovac olup üstünden 3 ay geçen 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanlarının 3'üncü doz aşılanması da sürüyor. Önümüzdeki günlerde 50 yaş altına da üçüncü dozun tanımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Aşı olmak, düşmanı bize saldırmadan tanımaktır. Ertelemesi riskli. Randevu alıp, COVID-19 aşımızı yaptıralım" açıklamasını yaptı.

Aşılama çalışmaları bu hızla sürerken dünyanın yeni korkusu Delta ve Delta Plus varyantı.

Türkiye'de 30 ilde Delta, 3 ilde ise Delta Plus varyantı görüldü.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel, aşının yeni varyantlar üzerindeki etkisini değerlendirdi.

"Önümüzdeki günlerde Delta ve Delta Plus artacak"

Virüsün aşılanmamış kişiler arasında daha çok yayıldığını söyleyen Prof. Dr. İsmail Cinel, "Delta şu anda tüm dünyada hakim olmaya başladı. Vaka sayıları da artıyor ama buna rağmen ülkemizin durumu biraz farklı. Bizde biliyorsunuz yoğun bakımlarda şu anda yüzde 85'lerde bir azalma söz konusu oldu. Müthiş bir hızla aşılama devam ediyor. Aşılamanın etkisiyle de 4 bin küsurlu rakamlarda stabil bir vaka sayısı söz konusu. Önümüzdeki günlerde yavaş yavaş Delta ve Delta Plus varyantların Türkiye'de görülmesi artacaktır. Ama artsa dahi ben artık dünya genelinde de kapanmaların olmayacağı ve aşının toplumsal bağışıklığı sağlamada işlev göreceğine inanıyorum" dedi.

"Aşılama bu hızla gittikçe tüm varyantlara karşı ayakta durabileceğiz"

Aşının önemiyle ilgili çok önemli bir verinin daha yayımlandığını aktaran Prof. Dr. İsmail Cinel, şu bilgileri paylaştı:

"Sinovac'la ilgili Şili verileri yayımlandı ve bu verilerde dikkat çeken yüzde 91 ile yoğun bakıma düşme oranını azaltmasıydı. Biz neyi istiyoruz? Bu hastalığa ya yakalanmayalım ya da yakalanacaksak da çok hafif geçirelim, onu istiyoruz. Delta ile birlikte semptomlar da değişti. Burada çok net bir şey var: Aşılanma bu hızla gittiğinde ve aşıyla toplumsal bağışıklık anlamında güçlü olduğumuz sürece bundan sonra Delta olmuş, Delta Plus olmuş, Türkiye'ye özgü başka varyantlar olsun bunların hepsine karşı biz dimdik ayakta durabileceğiz diye düşünüyorum. En azından yoğun bakımlara düşmeyeceğiz. Düşsek dahi organ fonksiyonlarımız korunacak. O yüzden önümüzdeki döneme daha umutla bakabiliriz."