Aşırı sıcaklarda su tüketimine dikkat!

Sıcak havalarda vücuttaki su kaybının telafi edilmesi için sıvı tüketiminin üzerinde sıklıkla durulurken, uzmanlar ise “sıvı” değil, direkt olarak “su” tüketilmesi gerektiğini söylüyor.



Sıvı tüketiminin çok büyük önem taşıdığı tartışıladursun, Diyetisyen Halime Demirciler, bu havalarda herhangi bir sıvı içecekten çok, özellikle bol miktarda su tüketilmesinin çok daha doğru olduğunu ifade ediyor.



Özellikle gençlerde yoğun görülen gazlı içecek, meyve suyu, çay ve kahve tüketimine dikkati çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Halime Demirciler, “Kesinlikle hiçbir içecek yoktur ki suyun yerine tutsun. Bu konuda sadece destekleyebileceğimiz şey mineralli su. Yine su özünde mineralce bize destek sağlayacak olan minimum düzeyde serum etkisi yapan maden suları. Mineralli sular sadece kişiden kişiye değişmekle beraber bazı kişilerde o mineralli suların maden suları mideye rahatsızlık verdiği hep konuşulur. Herkesin bildiği üzere o konuda da sadece kişi kendini bilip yine durumuna göre içmesini öneririz. Kesinlikle içilen çaylar açık da olsa su yerine geçmiyor. Bitki çayları yine aynı şekilde tamam vücuda bir sızı giriyor. Evet, açık yapmıştım su yerine geçsin tabii ki de böbrekler açısından düşünecek olduğumuz zaman atıyorum bir kiraz sapı bir yeşilçay vücuttan su atılımını yapıyor. Eğer su atılımı yapıyor biz onu su diye içersek bu defa böbrek susuz kalabilir. Yine farklı problemler ortaya çıkabilir. Kişinin kilosuna göre biz bu duruma hesaplarken sıfır 3 ile çarpıyoruz. Yani 100 kiloluk kişi 3 litre su içmeli 50 kiloluk kişi 1,5 litre su içmeli kesinlikle herkesin alıştığı bir su kapasitesi var. Hani bu yine mesane ile de alakalı olarak işte siz 1 litrelik su içmeye alıştıysanız 2 litreye çıktığımız zaman evet bu birazcık baskı oluşturacaktır. İlk günler sonra - sonra yine bu duruma esneterek birdi 1 buçuktu 2'ydi derken yüksek miktarlarda içmeye vücudumuza alıştırabiliriz.”

Muhabir: Gökhan Çalı