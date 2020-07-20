Asitli içeceklerin yerini doğal lezzetler aldı!

Hava sıcaklıklarının dayanılmaz bir al aldığı hatta 40 dereceyi bulduğu şu günlerde vatandaşlar ise ferahlamak için başta su olmak üzere birçok içeceğe rağbet etmeye başladı.

Özellikle asitli içeceklerin zararlarını bilenler ise daha çok doğal meyvelerle yapılan özel karışımları tercih ediyor.

Yaz meyvelerinden oluşan doğal lezzetler bu sıcak havalarda içimizi ferahlatırken aynı zamanda meyvelerden oluşmasıyla da salgına karşı doğal bir kalkan görevi sağlayan en özel lezzetlerden biri.