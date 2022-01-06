Astım öksürüğü nedir? Tedavi yolları nelerdir?

KSÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Kahraman astım öksürüğü için neler yapılabileceği hakkında önemli bilgiler verdi.

Astım solunum yollarının kronik bir hastalığıdır ve bazı belirtileri vardır. Öksürük astımın yaygın belirtilerinden biridir.

Öksürüğün amacı, olası bir enfeksiyonu önlemek için yabancı partikülleri ve bakterileri uzaklaştırmaktır. Öksürük üretken olduğunda, gözle görülür miktarda balgam atıldığı anlamına gelir.

Ancak çoğu astım vakasında öksürük verimsiz olarak kabul edilir. Verimsiz bir öksürük kuru bir öksürüktür. Bu tür verimsiz öksürüğe neden olan hava yollarının şişmesi (iltihaplanması) ve daralması astımı karakterize eder. Astım öksürüğüne sıklıkla hırıltı eşlik eder.

ayrıca soğuk algınlığını beklenenden çok daha sık yaşayabilir veya iyileşmeleri çok daha uzun sürebilir. Bu nedenle astımın mutlaka kontrol altında tutulması gereklidir. Aksi durumda astım krizi yaşanabilir ve astım krizi çok ciddi durumlara neden olabilir.