Avrupa ülkelerinde vakalar yükselişte: Kısıtlamalar geri geliyor

Yaygın ve yoğun aşılama programına rağmen Avrupa ülkelerinde COVID-19 vaka sayılarındaki yeniden artış eğilimi, hükümetleri yeni tedbirler almaya yöneltti.

Birçok Avrupa ülkesi, COVID-19'un daha bulaşıcı türü olan Delta varyantının neden olduğu vaka sayılarındaki artışın önüne geçmek için yeni önlemler açıkladı.

Almanya'da vakalarda gelecek aylarda ciddi artış olabileceği uyarısı yapıldı

Almanya'da temmuz başında binin altında seyreden vaka sayıları, 14 Temmuz'dan sonra bu sayının üzerine çıkmaya başladı.

14 Temmuz'da 1548 olarak tespit edilen vaka sayısı 21 Temmuz'da 2 bin 203'e çıkarak bu ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı da artış gösterdi.

Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'a kadar gerileyen bu sayı, 9 Temmuz'da 5,5'e, 16 Temmuz'da 8,6'ya, 23 Temmuz'da da 13,2'ye yükseldi.

Almanya'da "Delta varyantı" endişesi

Söz konusu artışın, ülkede COVID-19'un daha bulaşıcı türü olan Delta varyantından kaynaklandığı belirtildi.