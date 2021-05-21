Bağırsak sıkıntınızın nedeni çok farklı çıkabilir, detaylar haberimizde!

Genel sağlığın önemli bir parçası olan bağırsaklar ve sindirim sistemi, vücutta birçok hayati rolde yer alıyor. Sindirim sistemi sıkıntıları üzerine yapılan yeni araştırmalar, uykusuzluğun bağırsak sağlığını etkileyebileceğini gösteriyor.

SAĞLIK 21.05.2021, 09:32
Bağırsak sıkıntınızın nedeni çok farklı çıkabilir, detaylar haberimizde!

Uyku, genel sağlığın önemli bir parçasıdır. Sadece enerji seviyelerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemi, kalp, beyin ve hatta sindirim sistemi dahil olmak üzere vücuttaki her sistemin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Yeni araştırmalara göre uykusuzluk, bağırsak sağlığınıza çeşitli şekillerde zarar verebilir.

Uyku ve bağırsak sağlığının kesinlikle birbiriyle bağlantılı olduğunu dile getiren Dyt. Serkan Sıtkı Şahin, “Özellikle uykunun bağırsak bakterilerimizi nasıl etkilediği konusunda hâlâ bilmediğimiz çok şey var, sadece yüzeyi kazıyoruz. Ancak sindirim sağlığının birisinin ne kadar iyi uyuduğu konusunda rol oynayabileceğini biliyoruz. Kötü ve kalitesiz uyku, sindirim sisteminin ne kadar iyi çalıştığını etkileyebilir ve bu iki yönlü bir caddedir. İkisi de birbirini etkiler." şeklinde konuştu.

Uykusuzluk bağırsak sağlığını bozuyor #1

UYKUSUZLUĞUN BAĞIRSAK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Vücudumuz tutarlılık ve öngörülebilirlikten hoşlanır, yani her gün aynı saatte uyuyup uyanmalıyız, arada yaklaşık bir saat boşluk bırakmalıyız. Dyt. Şahin, hafta sonları bile aynı saatlerde yemek yemeli ve uyku konusunda olabildiğince tutarlı olmamız gerektiğini söylüyor.

Dyt. Şahin, uykusuzluğun bağırsak sağlığını etkilediği 4 durumu şu şekilde sıraladı:

Uyku eksikliği, bağırsakları etkileyen stresi artırabilir: Yeterince uyumadığınızda hormonlarınız dengesiz hale gelebilir ve stres hormonu kortizol yükselebilir. Artan stres, yiyeceklerin ve toksinlerin bağırsaktan kan dolaşımına geçebildiği bağırsak geçirgenliği sorunlarına veya sızdıran bağırsak olarak bilinen bir duruma neden olabilir. Bu; şişkinlik, iltihaplanma, mide ağrıları, gıda hassasiyetleri ve bağırsak mikrobiyomundaki değişiklikler gibi bir dizi soruna yol açabilir.

Uyku eksikliği beslenme tercihlerini etkileyebilir: Uykusuz kaldığınızda, açlığı kontrol eden bazı hormonlar biraz tuhaflaşarak iştahın artmasına neden olabilir. Yorgun olduğunuzda, hızlı enerji artışı için sağlıksız yiyecek seçeneklerine dönme olasılığınızın daha yüksek olduğu gerçeğinden bahsetmiyorum bile. İşlenmiş karbonhidrat, şeker ve trans yağları düşünün. Bu yiyecekler bağırsak sağlığınızı ve genel sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir.

Uyku hormonu melatonin eksikliği, reflü ile ilişkili olabilir: Melatonin, uykuya dalmamıza yardımcı olduğu için vücudumuzun gece daha çok ürettiği bir hormondur. Ancak tek yaptığı bu değildir. Melatonin ayrıca gastrointestinal hareketliliği düzenlemeye de yardımcı olur. Melatonin seviyeleri düşük olduğu durumlarda uyumak zor olabilir ve potansiyel olarak gastroözofagial reflü hastalığı ya da halk arasında yaygın olarak bilinen adıyla reflüye yol açabilir. Çok sayıda değişken vardır ancak melatonin eksikliği ile reflü arasında gerçek bir bağlantı görülebilir. Reflü teşhisi konan bazı kişiler, melatonin seviyelerini yükseltmek, uyumalarına yardımcı olmak ve reflü semptomlarını azaltmak için melatonin takviyesi alabilirler.

Geç kalkmak: Çok geç kalkarsanız, yatma saatine çok yakın yemek yiyebilirsiniz, bu da sindirim sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Yattıktan önceki üç saat içinde ağır bir yemek yememelisiniz. Siz uyurken vücudun sindirim ve emilim yüküne maruz kalmasını istemezsiniz. Uykudan önce yenilen ağır bir öğün, vücudunuzun uykuda iyileşmesi ve temizlik görevlerini yerine getirmesini zorlaştırır. Ayrıca, uykunuza engel olabildiği gibi huzursuz uykuya da yol açabilir.

Ancak sadece bir veya iki gece huzursuz uyuduysanız, alarma hemen geçmeyin. Bu durum uzun süre devam ederse mutlaka bir sağlık profesyonelinden yardım alın. Ne kadar uzun süre uykusuz kalırsanız, sindirim sorunları yaşama olasılığınız o kadar artar ve uyku yoksunluğu ne kadar uzun sürerse, bağırsak sağlığınız üzerindeki etkisi o kadar büyük olabilir.

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