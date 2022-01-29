Bağışıklığını güçlendirmek isteyenler “süper karışım” yöneldi
Soğuk havanın bastırmasıyla vatandaşlar bağışıklık güçlendirici besinlere yöneldi.
SAĞLIK 29.01.2022, 12:10 29.01.2022, 13:10
Balcı Ali Sapsız, “Süper Karışım” olarak adlandırdığı içerisinde bağışıklık koruyucu birçok besinin bulunduğu özel karışımını Aksu Haber’le paylaştı.
Sapsız, vatandaşın bu karışımına yoğun ilgi gösterdiğine değinerek, içerisinde bulunan besinlerin kış aylarında vücudun ihtiyacı olan vitaminleri karşıladığını söyledi.
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