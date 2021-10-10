Bakan Koca: “2 doz mRNA aşısı olanların 3'üncü doz aşı olmalarına gerek yok”

En riskli yaş grubu olarak görülen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla başlayarak 18 yaş üzeri herkesi kapsayacak şekilde devam eden aşılama programının başarıyla sürdüğünü, yüksek aşılanma oranlarına ulaşıldığını vurgulayan Koca, bu durumun vaka sayılarının yaş ortalamasını düşürdüğüne işaret etti.

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısında 2 doz mRNA aşısı olmuş kişilerin 3'üncü doz aşı olmaya ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda değerlendirmeler de yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Daha önce açıkladığımız üzere 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir. Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum." Dedi.