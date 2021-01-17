Bakan Koca: 2021 sağlık çalışanları yılıdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. 2021 sağlık çalışanları yılıdır" dedi.
SAĞLIK 17.01.2021, 20:55
Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, salgının başından beri özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirtti.
Koca, paylaşımında, “Küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır" ifadelerini kullandı.
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