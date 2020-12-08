Bakan Koca 5 ilin ardından 4 ili daha uyardı: Sabit vaka artışı var...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir, Adana, Mersin, Hatay Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek durumu tekrar gözden geçirdik. Bu illerimizde sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor." ifadesini kullandı.



Bu illerde sabit vaka artışı olduğuna ve ağır hasta yükünün arttığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:



Bakan Koca açıklamasında, ''İZMİR, ADANA, MERSİN, HATAY Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek durumu tekrar gözden geçirdik. Bu illerimizde sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor. Sırasıyla HATAY, MERSİN, ADANA ve İZMİR’DE risk devam ediyor.İZMİR’DE yatak doluluk oranı %59, yoğun bakım doluluk oranı %83. ADANA’DA yatak doluluk oranı %62, yoğun bakım doluluk oranı %81. Mersin’de yatak doluluk oranı %58, yoğun bakım doluluk oranı %84. HATAY’DA yatak doluluk oranı %64, yoğun bakım doluluk oranı %89. Yerel ilave tedbirler hızlı ve zamanında devreye girince sonuç almak daha kolay. Sorumluluk hepimizin. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız.'' ifadelerini kullandı.









BAKAN KOCA 5 İL İÇİN DAHA ÖNEMLİ VERİLERİ PAYLAŞIP UYARIDA BULUNMUŞTU



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, Antalya, ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yüksek riskin sürdüğünü, Konya ve Trabzon'da ise vaka artışının kısmen kontrol altında olduğunu bildirdi.



BAKAN KOCA: YÜKSEK RİSK DEVAM EDİYOR



Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Koca, ''Yüksek vaka sayılarının devam ettiği KONYA, SAMSUN, ANTALYA, TRABZON, ORDU Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Bu iller yakın takibimiz altında. Test kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizi artırdık. SAMSUN, ANTALYA ve ORDU'DA yüksek risk devam ediyor. KONYA ve TRABZON'DA artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim.'' ifadelerini kullandı.



