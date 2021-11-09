Bakan Koca aktif vaka sayısını açıkladı

Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı. pic.twitter.com/4Mp5r4QCKS