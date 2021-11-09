Bakan Koca aktif vaka sayısını açıkladı
Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 560 COVID-19 testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif vaka sayısının yaklaşık 450 bin 126 olduğunu açıkladı.
SAĞLIK 09.11.2021, 21:38
Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı. pic.twitter.com/4Mp5r4QCKS— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 9, 2021
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