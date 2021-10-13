Bakan Koca: Aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca, "Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır" dedi.

SAĞLIK 13.10.2021, 22:10
Bakan Koca: Aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

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