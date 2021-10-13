Bakan Koca: Aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yaptı.

Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, gençler üzerindeki etkisi, aşı programımız ve yerli aşımız Turkovac’ın güncel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi. pic.twitter.com/pWulwxjut0