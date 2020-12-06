Bakan Koca aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in daha fazla aşı talebini karşılayamadığını aktardı ve "Bizim nisandan sonra kendi aşımız çıkacak. Yani, ithal aşıya ihtiyacımız da kalmayacak" dedi. Aşı olup olmayacağı ile ilgili de net konuşan Koca, "Sağlık çalışanlarıyla birlikte önce ben aşı olacağım. Aşılanmayı herkese tavsiye edeceğiz." dedi.

SAĞLIK 06.12.2020, 14:45 06.12.2020, 20:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını cevapladı. Bakan Koca yoğun bakım yatağı konusunda sıkıntı yaşanan ve takibe alınan şehirleri açıkladı. Koca ayrıca Aşı ile ilgili merak edilen kritik soruları da yanıtlarken aşı yapılacak kişi sayısı, bu aşılamanın ne kadar sürede yapılacağı ve aşıyı bireysel olarak almak isteyenlerin nerelerden bulacağı gibi başlıklardaki merakı giderdi.


TERCİH ETTİĞİMİZ AŞIDA KORUYUCULUK 1 YILI BULABİLECEK

İşte Bakan Koca'nın ağzından aşı çalışmaları ve pandeminin kontrol altına alınması noktasında gelinen aşama;

Koruyuculuk konusunda bu aşamada hiçbir aşı için net süre verilemiyor. Bunu, uygulama yaygınlaştıkça göreceğiz. Geleneksel yöntemlerle üretilen yani virüsün izole edildiği, inaktif hale getirildiği aşıların 6-8 ay, duruma göre bir yıl koruyucu olduğunu biliyoruz.

SOĞUK ZİNCİR SIKINTIMIZ YOK

Aşılama için bir planlama yapıyoruz. Aşılamayı yaygın yapmayı ve birinci basamağı etkili kullanmak istiyoruz. Vatandaşın kolay erişebileceği bir sistemimiz var. Dağıtım ve soğuk zincir imkanlarımız da güçlü. 

TERCİH ETTİĞİMİZ AŞI NEDEN BU?

Aşıların menşeinden ziyade üretim yöntemi, güvenlik ve etkinliğine bakılmalı. En güvenilir olan geleneksel yöntemle geliştirilen inaktif aşı türü. Bu, üretimi kolay olmayan, maliyeti yüksek bir aşıdır. İnaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır ülkemizde uygulanmakta olan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılardır.

DİĞER AŞI İNSANLARDA YENİ UYGULANIYOR

Diğer aşı, yani mRNA aşısı genetik yoldan etki eden ve daha kısa sürede üretilebilen bir aşıdır. İnsanlarda yeni uygulanan bir teknolojiyle hazırlanmaktadır. Çalışmalarda kısa dönem sonuçları başarılı olmuştur, orta ve uzun vadede sonuçları bilinmemektedir. Yurtdışından inaktif aşıyı özellikle tercih ettik. Bizim Nisan'dan sonra kendi aşımız çıkacak. Yani, ithal aşıya ihtiyacımız da kalmayacak.

VATANDAŞ AŞIYI KENDİ ALABİLİR

Çin talebimize bu kadar karşılık verebildi. Aşısına güveniyor. Kendi ihtiyacını ve dış talebi yönettiğini söylüyor. Diğer aşılarla ilgili de işbirliğimiz devam ediyor. Bulabildiğimiz diğer aşıyı getirteceğiz. Ruhsatını almış bir aşı, başvuru sonrası Türkiye'de de test ve onaydan geçerse, eczaneden satışına izin verebiliriz. İnaktif aşı dışında uluslararası süreçlerden geçmiş diğer aşılara da erişim sağlanacak. 

NÜFUSUN YÜZDE 60'INI HIZLA AŞILAYACAĞIZ

Nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor. Bu durumda 50 milyon kişiyi en erken dönemde aşılamamız lazım. Erken dönemde dünyayla birlikte en yaygın aşılamayı yapan ülkelerden biri olacağız. Mart ayından bu yana hastalığı atlatanları da hesaba kattığımızda aşılama ve bağışıklık kazananlarla birlikte çok ciddi yol almış olacağız.

İLK AŞIYI BEN OLACAĞIM

Bakan Koca: Sağlık çalışanlarıyla birlikte önce ben aşı olacağım. Aşılanmayı herkese tavsiye edeceğiz. 

YAŞADIĞIMIZ HALA BİRİNCİ DALGA

Dünyada birinci dalga henüz bitmedi. Bu durum zirve süreçlerle yaşanıyor.

SON DAKİKA "6 İLDE SORUN YAŞIYORUZ"

İstanbul 3. zirveyi, Anadolu 2. zirveyi gördü. Son alınan tedbirlerin etkisinin iki hafta sonra görüleceğini düşünüyoruz. Önce vaka, sonra hastaneye yatış sayısı, sonra yoğun bakıma geçiş, daha sonra entübe olan hasta sayısı düşüyor. En sonunda kaybettiğimiz hasta sayısı azalıyor. Dolayısıyla vaka sayısıyla birlikte hastane yükünün de azalması önemli. Yoğun bakım doluluğu konusunda Adana, İzmir, Samsun, Hatay, Antalya, Ordu gibi illerde sorun yaşıyoruz. İstanbul ve Ankara daha kontrol altında.

YERLİ VE MİLLİ AŞIMIZ GÜVENİLİR VE ULUSLARARASI DÜZEYDE OLACAK

Türkiye yerli aşıda tüm prosedürleri yerine getiriyor ve süreçler Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarıyla birebir uyumlu. Hiçbir eksiğimiz yok. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun vereceği ruhsat uluslararası olarak geçerli. Yerli olarak 4'ü inaktif olmak üzere mRNA ve vektör aşılarıyla beraber geliştirilmekte olan 16 aşı adayımız var. Bunlardan Faz-1 çalışmaları devam eden aşımız inaktif yani en güvenilir olan geleneksel yöntemlerle olan aşı.

SON VAKA SAYILARI NASIL?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs hasta tablosunu açıkladı. Cumartesi itibarıyla Bakanlık verilerine göre son 24 saatte yapılan 178 bin 903 testle birlikte toplam test sayısı 19 milyon 517 bin 85'e ulaştı. Semptom gösteren 6 bin 128 hastayla birlikte 31 bin 896 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken toplam hasta sayısı 533 bin 198'e çıktı. Can kaybı da 196 artarak 14 bin 705'e yükselmiş oldu.

#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca #aşı #Çin #yerli aşı
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