Bakan Koca: Aşı Ar-Ge Üretim Merkezi projesi tamamlandı

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı'nda konuşan Bakan Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, 50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezinin projesinin tamamlandığını, önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılacağını açıkladı. Koca, "Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Dünyada bu anlamda bu altyapıyla bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ediyorum" dedi.

Molnupiravir ilacı

Bakan Koca, İngiltere'nin kullanımına onay verdiği COVID-19 ilacı Molnupiravir ile ilgili olarak "700 dolar olan ilacın 30-35 kat oranında daha az maliyetle olan ilacı 3-4 hafta içinde vatandaşla buluşturacağız" dedi.

40 bin sağlık çalışanı ataması

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının atamasıyla ilgili de bir müjdeyi paylaştı. 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin KPSS puanına göre mülakatsız atanacağını ifade eden Koca, 10 bin kişinin de sürekli çalışan kadrosunda yer alacağını söyledi.

Sağlık çalışanlarının özlük hakları

Sağlık çalışanlarının yasal özlük haklarının düzelitmesi gerektiğini ifade eden Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili taleplerimizi ilettik. Sabit ek ücret ödemesinin genel bütçeye artırılarak aktarılması, mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak yeniden getirilmesi ve emeklilikle ilgili düzenleme yapılacak. En az hakimler kadar düzeltilmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Asistanların uzmanlık eğitim sorunu

Bakan Koca, "Reform niteliğinde değişiklikler yapılıp, yıl sonuna kadar netleştirmek istiyoruz. Dershanecilik devre dışı kalmalı, sorular çekirdek müfredattan sorulmalı. Okul başarı puanı mutlak ilave edilmeli, görev süresi 5., 6. bölgelerde çalışma durumuna göre, yaptığı görev esas alınarak, hizmet puanının ilave edilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.