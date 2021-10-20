Bakan Koca: Aşı çağrılarıma kulak verin, bugünkü vefat sayımız 214
Son 24 saatte 29 bin 760 yeni vaka tespit edildi, 214 kişi hayatını kaybetti, 28 bin 803 kişi sağlığına kavuştu. Bakan Koca, çağrısını yineleyerek, "Salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin" dedi.
SAĞLIK 20.10.2021, 22:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük can kaybını paylaştı.
Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı. pic.twitter.com/5RaOgVa0kq— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 20, 2021
Bakan Koca, bugün 214 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi: "84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin."
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