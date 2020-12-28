Bakan Koca: Aşılama programı hazır
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirterek, "Aşılama programımız hazır" dedi.
SAĞLIK 28.12.2020, 00:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatan Bakan Koca, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak" dedi.
Aşının gerekliliğini bilim insanlarıyla topluma anlatmaya çalışacaklarını belirten Koca, "Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" açıklamasını yaptı.
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