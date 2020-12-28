Bakan Koca: Aşılama programı hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatan Bakan Koca, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak" dedi.

Aşının gerekliliğini bilim insanlarıyla topluma anlatmaya çalışacaklarını belirten Koca, "Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" açıklamasını yaptı.