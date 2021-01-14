Bakan Koca: Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19 aşısı) Sırası geldikçe herkesin mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı." açıklamasında bulundu.

Koca açıklamasında; "Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş ve canlı gösterilmiş başka ülke var mı, bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı programını anlık, canlı ve şeffaf şekilde götüreceğiz. Vatandaşımız sırası geldiğinde aşıyı mutlak yaptırma noktasında hassasiyet göstermeli." ifadelerini kullandı.