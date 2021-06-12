Bakan Koca: Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programına ilişkin, "Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var" dedi.
SAĞLIK 12.06.2021, 09:08
Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni meslek ve yaş grupları dahil ediliyor.
Aşılama programına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var" dedi.
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