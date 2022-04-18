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Bakan Koca çarşambayı işaret etti: Salgını zihnimizden çıkarma zamanı

Bilim Kurulu çarşamba günü toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır. Koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir" dedi.

SAĞLIK 18.04.2022, 15:26 18.04.2022, 16:14
Bakan Koca çarşambayı işaret etti: Salgını zihnimizden çıkarma zamanı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

"Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacak"

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına da değinen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya gündemini 2 yıldır esir alan koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz çünkü artık aşımız var, ilacımız da var. Vaka sayısı dün itibarıyla 3 bin 200'e kadar düştü. Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, COVID servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."

Vakalar son 1,5 yılın en düşük düzeyinde

Bakan Koca, bir gazetecinin COVID-19 salgınının seyrine ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Salgın her geçen gün gündemimizden çıkmaya başladı. Dün itibarıyla 3 bin 200 vakaya düştüğünü, özellikle son 1,5 yıldan bu yana en düşük olan düzeye geldiğini söyleyebilirim. Bunun dışında dün vefat eden sayımız ise 17'ydi. Son dönem özellikle kronik bir hastalığı olmayan, vefat eden hastamızın olmadığını söyleyebilirim. Bu dönemde giderek salgının gündemimizden çıktığını ve 20'nin üzerine ilimizde COVID yoğun bakım yataklarında artık hastanın olmadığını, sıfır hastanın olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki dönem artık, kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz. Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye'de 4'te bire inmiş durumda."

Fotoğraf: AA

"11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak"

Uzmanlık sınavı kontenjanlarına ilişkin soru üzerine Bakan Koca, " Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere bildiğiniz üzere meclisimizden bir kanun geçti, Cumhurbaşkanı'mız tarafında da onaylandı. Doğrusu biz o yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM'ye de daha önceden bildirmiştik, geçen ay itibarıyla. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Fotoğraf: AA

Hepatit A, su çiçeği ve kuduz aşılarında sona gelindi

Bakan Koca, yerli insülin üretimine ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"İnsülin ile ilgili toplam diyabet tedavisi ve korumasıyla ilgili 16 çeşit insülin türü var. Biz bununla ilgili çağrıya çıktık. Şu an piyasada kullanılan insülinlerin yüzde 85'ini oluşturan bir çağrı olmuş oldu. Diğerlerine de Ar-Ge çalışmalarına destek veriyor olacağız. Önümüzdeki dönemde hücreden itibaren insülin üretimini yapmak istiyoruz. Türkiye'de bu altyapı var. Bunun dışında insülin sensörü ve insülin pompası için de yakın zamanda çağrıya çıkıyoruz. Bu sensör ve pompayı da yerlileştirmek ve tip-1 diyabet için özellikle çocuklarımıza erken dönemde başlatmak istiyoruz."

Daha önce çağrıya çıktıkları 3 aşının olduğunu anımsatan Koca, "Hepatit A, su çiçeği ve kuduz. Son noktaya gelmiş durumdayız. Teknoloji transferiyle hücreden, Türkiye'de üretilmek üzere bu 3 aşı da üretilmiş olacak. Önümüzdeki dönemde özellikle hıfzıssıhha ve biyoteknoloji alanında olabilecek yerli yatırım haberlerini dikkatle izleyelim" dedi.

"Bursa'da şu an 50'ye yakın vakamız var"

Bakan Koca, Bursa'nın COVID-19 vaka sayılarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bursa'da şu an 50'ye yakın vakamız var ve yoğun bakım hasta sayımız da giderek azalmış oldu. Son 1,5 yılın en düşük olan rakamlarına eriştik. Az önce ifade ettim, son 7 günde vefat eden 6 kişi olmuştu. Yani giderek vefatların da azaldığını, vefat edenlerin de ek bir hastalığı olan ve daha çok yaşlı kişiler olduğunu da özellikle söylemek istiyorum. Önümüzdeki haftalar inşallah sıfıra ulaşırız."

#Bilim Kurulu #Sağlık Bakanı Fahrettin Koca #koronavirüs
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