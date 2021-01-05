Bakan Koca: Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Son dönemin pandemiden sonra en çok konuşulan konularından biri olan SMA HASTALIĞI sosyal medyadaki tartışmalarla yeniden gündemde.
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu’na aktarılan üç biletin ikramiye tutarı 75 milyon TL’nin SMA hastası çocukların tedavisine harcanması için kampanya başlatılmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da devletin tüm tedaviyi üstlendiğini belirterek kampanyanın arkasında bu çocukları kobay olarak kullanmak isteyen ilaç lobilerinin olduğunu belirtmişti.
Bakan kocayı destekleyen bir açıklamada aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra zümrüt Selçuk’tan geldi
Bakan Selçuk Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8.920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Selçuk desteklerin süreceğini belirtti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise dünkü MYK toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada SMA hastası çocuklarla ilgili tartışmalara da değindi. Devletin SMA hastası çocukların tedavisi için her türlü imkânı sağlayacağını söyledi
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