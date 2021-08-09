Bakan Koca'dan Hakkari'ye aşı teşekkürü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzde 75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasına giren Hakkari'ye teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hakkari'ye aşılanma oranı dolayısıyla teşekkür etti.
"Hakkari, yüzde 75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla Covid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi" sözlerine yer veren Bakan Koca, aşılarını olan Hakkarililere teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hakkari'ye aşılanma oranı dolayısıyla teşekkür etti.
"Hakkari, yüzde 75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla Covid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi" sözlerine yer veren Bakan Koca, aşılarını olan Hakkarililere teşekkür etti.
HAKKÂRİ, %75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında DÜŞÜK RİSKLİ İLLER ARASINA GİRDİ! Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkâri insanına teşekkür ediyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021
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