Bakan Koca'dan Hakkari'ye aşı teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hakkari'ye aşılanma oranı dolayısıyla teşekkür etti.

"Hakkari, yüzde 75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla Covid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi" sözlerine yer veren Bakan Koca, aşılarını olan Hakkarililere teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hakkari'ye aşılanma oranı dolayısıyla teşekkür etti.

"Hakkari, yüzde 75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla Covid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi" sözlerine yer veren Bakan Koca, aşılarını olan Hakkarililere teşekkür etti.