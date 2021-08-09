Bakan Koca'dan Hakkari'ye aşı teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzde 75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasına giren Hakkari'ye teşekkür etti.

SAĞLIK 09.08.2021, 17:59
Bakan Koca'dan Hakkari'ye aşı teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hakkari'ye aşılanma oranı dolayısıyla teşekkür etti.

"Hakkari, yüzde 75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla Covid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi" sözlerine yer veren Bakan Koca, aşılarını olan Hakkarililere teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hakkari'ye aşılanma oranı dolayısıyla teşekkür etti.

"Hakkari, yüzde 75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla Covid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi" sözlerine yer veren Bakan Koca, aşılarını olan Hakkarililere teşekkür etti.

#Sağlık Bakanı #Fahrettin Koca #aşı #hakkari #AksuTV #aksutv haber
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