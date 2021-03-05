Bakan Koca'dan İstanbullulara uyarı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı." dedi.
SAĞLIK 05.03.2021, 21:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız." ifadelerini kullandı.
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