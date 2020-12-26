Bakan Koca'dan mutasyon virüsü açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonla ilgili merak edilen konuya açıklık getirdi. Bakan Koca, Türkiye'de İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış virüse rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Virüste MUTASYON ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve MUTASYONLAR Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır. MUTASYON tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İNGİLTERE’ DEN ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda TAM GEN SEKANSLAMA YÖNTEMİ ile incelenmiştir. Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İNGİLTERE ‘NİN rapor ettiği GEN MUTASYONUNA RASTLANMAMIŞTIR. Düzenli incelemelerimiz devam edecek.'' ifadelerini kullandı.
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