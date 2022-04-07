Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu, beyin ölümü açısından kesin sonucun ise daha belirlenmediği söylenmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleşmediğini söyledi. Bakan Koca, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah’tan şifa diliyoruz"