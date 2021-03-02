Bakan Koca'dan normalleşme açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni normalleşme sürecinde il bazlı kararların alınmasını sağlayan risk haritasının hazırlanma sürecine ilişkin açıklama yaptı. Koca, Bilim Kurulunun değerlendirme yaparken PCR testi, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta sayısını dikkate aldığını belirtti.

YENİ NORMALLEŞMENİN TÜM DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada yeni normalleşmenin detaylarını şöyle açıklamıştı:

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Ülkemizin tamamında süren akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması ise sürecek.

Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak.

Düşük ve orta riskli illerde diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacak. Yüksek ve çok riskli illerde ise sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

Restoran, kafeterya, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir.

Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19.00 arasında faaliyet gösterecekler.

Kamunun çalışma saatleri tüm illerde normale dönecek.

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırıldı, yüksek ve çok riskli illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacak.

Nikah gibi merasimler düşük ve orta riskli illerde 100, yüksek ve çok yüksek riskli illerde 50 kişiyle sınırlı olarak yapılacak.