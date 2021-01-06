Bakan Koca'dan SMA açıklaması
Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir
SAĞLIK 06.01.2021, 11:05 06.01.2021, 15:03
Sağlık Bakanı Koca, "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir." açıklamasında bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı olan SMA hastalarına yönelik tedaviye ve bu konuda yürütülen kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Koca, şunları kaydetti:
"SMA kampanyasının 'kirli' yönü, bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir."
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