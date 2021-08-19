Bakan Koca haritayı paylaştı! Kahramanmaraş'ta vakalar fırladı...

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. pic.twitter.com/x7pzQcTcIf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz. pic.twitter.com/3rTefY2tLX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021

Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.