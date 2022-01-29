banner86

banner85

Bakan Koca: Hastalık eski günlerindeki gücünde değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum, endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil." dedi.

SAĞLIK 29.01.2022, 19:19
Bakan Koca: Hastalık eski günlerindeki gücünde değil

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde, küresel bir salgınla mücadeleyle zorlu iki yıl geçirdiklerini, salgının yıkıcı etkisini geride bırakarak yok olup gitmekte olduğunu söyledi.

Salgının ilk gününden bugüne kadar ilk tepki gösteren, yerinde kararlar alan bir irade ortaya konulduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine tevdi ettiği milletin sağlığı emanetini layıkıyla muhafaza etmeye gayret ettiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Küresel salgın ilan edilmemişken Bilim Kurulu'nu kurup, salgınla mücadele rehberimizi Dünya Sağlık Örgütü'nden önce ilan ettik. Hızla duruma vaziyet ederek tedbirler hayata geçirdik. Aşı programı başladığında vatandaşımızı en hızlı şekilde aşı ile buluşturmuş ve çok kısa sürede vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünü aşıladık. Bilimin gereklerini yerine getirmiş ve her bir vatandaşımızın sıhhat ve selameti için çalıştık. Bunları yaparken sosyal gerçeklerden, hayatın tartışmasız gerekliliklerinden ise taviz vermedik. Vatandaşımız sabretti, azmetti ve bugünlere geldik."

"Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz"

Koca, Türkiye'nin salgının başında nasıl tüm ülkelerden erken hareket etmişse, salgınla mücadeleyi tamamlarken de herkesten önce hareket ettiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kısıtlamaların en makul sürede kaldırıldığı ülkeyiz. Temel kişisel korunma tedbirleri ve aşı dışında tüm kısıtlamaları kaldırdık. Hastalığın etkisini azalttığını görür görmez karantina süreleri ve tarama testleri dahil uygulamalarımızı güncelledik. Gelişmiş olduğu iddia edilen ülkeler sağlık hizmetlerinin verilmesinde bizim çok gerimizde kaldıkları gibi kısıtlama ve tedbirlerin kaldırılmasında da bizi izlediler.

Bugün tüm ülkeler, tüm salgın kurallarını nasıl kaldıracaklarını tartışıyor ve karar almaya çalışıyor, oysa biz sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bunları tam zamanında ve vatandaşımızı yormadan, yıpratmadan, herkesten önce hayata geçirdik. Salgın geri dönmemek üzere gündemimizden çıkıyor. Tüm dünyayı çepeçevre saran kurallar manzumesi artık tarih oluyor. Bu elbette tedbirsiz hareket edeceğimiz anlamına gelmez. artık tedbir kişisel."

Yerli aşı TURKOVAC'a gösterilen ilgiye müteşekkir olduğunu dile getiren Koca, "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Bilimsel tüm gereklilikleri yerine getirerek etkili ve güvenli bir aşıyı tamamen yerli olarak geliştirdik. Ülkemizin gücüne, bilim insanlarımızın başarılarına inanın, onlarla gurur duyun. Aşı tercihinde, 'Benin tercihim TURKOVAC'tır' diye yüksek sesle söyleyin." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum; endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız. Gripten kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak açıklasak salgından farklı olmadığını göreceğiz. Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı."

Giresun'daki sağlık yatırımları

Koca, Giresun'un sağlık altyapısının geliştirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine vazife verdiğini ve bu vazifenin de gereğini yaptıklarını vurguladı.

Giresunluları 148 aile hekimliği biriminde ve 6 entegre ilçe hastanesinde birinci basamak sağlık hizmetleriyle buluşturduklarını belirten Koca, hastane hizmetlerinin 9'u devlet hastanesi, 1'i fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, 2'si eğitim ve araştırma hastanesi olmak üzere dal hastaneleriyle birlikte 16 sağlık tesisinde yürütüldüğünü aktardı.

Giresun'da 384'ü uzman doktor olmak üzere 760 doktor, 120 diş hekimi, 2 bin 71 hemşire ve ebe, 2 bin 77 destek personeliyle toplamda 5 bini aşkın sağlık personelinin hizmet verdiğini ifade eden Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Salgın koşulları nedeniyle açılış törenini bugüne ertelediğimiz Giresun Eğitim Araştırma Hastanemiz ise güçlü sağlık altyapısı ve kadrosuyla Giresunluların sağlık hizmeti talebini karşılamada önemli bir rol üstlenmiştir. 76 bin metrekare üzerine kurulu 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 78 yoğun bakım ünitesi, 16 ameliyathane, 108 adet poliklinik, 34 diyaliz ünitesi, 4 yataklı yanık merkezi, kalp cerrahisi ve anjiyo merkeziyle onkoloji tanı merkezi bulunmaktadır."

Koca, millet, memleket ve her bir vatandaş için daha müreffeh ve aydınlık bir gelecek hayaliyle var gücüyle çalışan, üreten bir kadro olduklarını, milletin teveccühleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğiyle daha nice hizmetleri vatandaşlarla buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca #Vaka #doz #aşı
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 29 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11