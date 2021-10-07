Bakan Koca: İnaktif aşı olanlara 3. doz aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz

Sağlık Bakanı Koca, "2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. İnaktif aşı olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz" dedi.

SAĞLIK 07.10.2021, 17:24
Bakan Koca: İnaktif aşı olanlara 3. doz aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama ve günlük vaka sayılarıyla ilgili açıklama yaptı.

"İnaktif aşı olanlara 3. doz öneriyoruz"

Bakan Koca, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz."

"Kritik bir yük olduğunun farkında olmalıyız" "Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek."

#doz #Fahrettin Koca #İnaktif aşı #AksuTV #AksuTVHaber
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