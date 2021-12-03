Bakan Koca: Omicron varyantına ülkemizde rastlanmadı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de Omicron varyantına rastlanmadığını belirterek, günlük verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 21 bin 495 yeni vaka tespit edildi, 187 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 193 kişi sağlığına kavuştu.
SAĞLIK 03.12.2021, 18:40 03.12.2021, 19:25
Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur. pic.twitter.com/I1Bvxg1bmc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 3, 2021
Ayrıntılar geliyor...
Namaz Vakti 03 Aralık 2021
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