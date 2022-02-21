Bakan Koca: Pakdemirli ve Kurtulmuş COVID-19'u hafif geçiriyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 testleri pozitif çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, hastalığı vakaların çoğu gibi hafif geçirdiklerini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, koronavirüs testleri pozitif çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
"Hastalığı evinde ve rahat geçiriyor"
Bakan Koca, "Bakan arkadaşım değerli Bekir Pakdemirli'nin COVID-19 testi pozitif çıktı. Salgının Omicron döneminde virüse yakalananların büyük kısmı gibi hastalığı evinde ve rahat geçiriyor. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aşıyla ilgili uyarısına ısrarla katılıyoruz" dedi.
Bakan arkadaşım değerli Dr. Bekir Pakdemirli’nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Salgının Omicron döneminde virüse yakalananların büyük kısmı gibi hastalığı evinde ve rahat geçiriyor. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aşıyla ilgili uyarısına ısrarla katılıyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 21, 2022
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