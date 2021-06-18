Bakan Koca paylaştı: 40 milyonuncu aşıyı o yaptı

Aşının 15.45'te İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapıldığını belirten Koca, "Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 Milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 Milyon 300 bini aştık." ifadelerini kullandı.

Uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.56 itibariyle 40 milyon 346 bin 379'a ulaştı.