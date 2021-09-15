Bakan Koca: Tarama testleri velilerimizin izni ile yapılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Pazartesiden itibaren 2 doz aşılama haritasını paylaşacağız"

Tarama testleri velilerimizin izni ile yapılıyor. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin birinci doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı 2 doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesiden itibaren 2 doz aşılama oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız.

"Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir"

Son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virisün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir.