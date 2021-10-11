Bakan Koca: Tüm kaygıların yerini sağlık alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter" dedi.

SAĞLIK 11.10.2021, 09:14
Bakan Koca: Tüm kaygıların yerini sağlık alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Tüm kaygıların yerini sağlık alacak"

Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz.

#sosyal medya #Sağlık Bakanı Fahrettin Koca #AksuTV #AksuTVHaber
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