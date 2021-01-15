Bakan Koca tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti



Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara Şehir Hastanesi’nde Covid-19 aşısı olması sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca, Tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmaya teşvik programı kapsamında siyasi parti liderleri aşı olmaya davet etti

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Aşı Olmayı Teşvik Programı kapsamında mecliste temsil edilen TÜM SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANLARINI, ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANIMIZI VE MECLİS BAŞKANIMIZI ARAYARAK AŞI OLMAYA DAVET ETTİM. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı

Best FM canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bakan Kocanın çağrısına “Hekimler aşı olmamızı istiyorlar, biz de doğal olarak aşı oluruz. 'Ben de gerekirse refakat ederim” şeklinde yanıt verdi

MHP genel başkanı devlet bahçelide bakan kocanın çağrısına kayıtsız kalmadı

Parti genel merkezindeki makamında bu sabah CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Bahçeli, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm ha​​​​​​​lkımızı da aşı olmaya davet ediyorum."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de Fahrettin Koca'nın daveti üzerine koronavirüs aşısını yaptırdığını duyurdu.

Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Fahrettin Koca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum" dedi.