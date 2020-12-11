Bakan Koca: Türkiye aşı konusunda erken yol aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarına ilişkin, "Türkiye gerek aşı tedariğinde gerekse kendi aşısını geliştirmekte erken yol almıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı Sempozyumu sonrası açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı Sempozyumu’nda; katılımcılarla aşıyla ilgili gelişmeleri ve çalışmalarımızı paylaştık. Türkiye gerek aşı tedariğinde gerekse kendi aşısını geliştirmekte erken yol almıştır."