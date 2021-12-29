Bakan Koca TURKOVAC aşısı yaptırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde TURKOVAC aşısı yaptırdı.
SAĞLIK 29.12.2021, 19:53 29.12.2021, 20:25
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.
Toplantıda, artan vaka sayıları, hatırlatma dozu ile Omicron varyantının yayılma hızı ve yeni önlemler ele alındı.
Yerli aşı TURKOVAC'la ilgili çalışmaların da değerlendirildiği toplantı sonrası, Sağlık Bakanı Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı.
Bilim Kurulu üyeleri de hatırlatma dozlarını yaptırarak Bakan Koca'ya eşlik etti.
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