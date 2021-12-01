Bakan Koca: Ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı, aşı programı, salgında son durum ve TURCOVAC aşısı gündemiyle toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Bakan Koca, Türkiye'de Omicron varyantına şu ana kadar rastlanmadığını açıkladı. "Yeni varyantlar çıkması beklenen bir durum, endişe verici bir gelişme yok" dedi.

Bilim Kurulu Toplantımız sonrası basın açıklamamız: pic.twitter.com/yMMcvAWwYV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 1, 2021

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamayla toplantıda ele alınan sonuçlar şu şekilde:

- Bilim Kurulumuz, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ve izlem merkezimizin titizlikle takip ettiği konulardan biti yeni varyantlar ve bunların salgının seyrine etkileridir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin takdir edilmesi gereken bir tarama alt yapısı ile yeni varyantı tespit ederek kamuoyu ile paylaşması son derece değerlidir. Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur. Mutasyonlar RNA virüsleri için beklenen bir durum olmakla birlikte virüsün güçlenmesi de yok olması da mutasyonlar ile gerçekleşmektedir. Ümit ederiz ki, bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir.

"Yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yoktur"

- Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları artırılmıştır. 17 bölge laboratuvarlarımızda elde edilen veriler, Ankara merkez referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama yöntemi ile analiz edilemektedir. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır. Bununla birlikte dünyada varyantın tespit edilmesini takiben ülkemizde hızla tedbir alınmış ve belirlenen ülkelerden doğrudan ya da temaslı yolcuların ülkemize giriş yapması geçici olarak durdurulmuştur. Şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yoktur. Süreç hassasiyetle izlenmektedir.

"Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir"

- Yeni varyanta karşı aşıların etkililiği ile ilgili de değerlendirme yapılmıştır. Ülkemizde, aşıların karma olarak kullanıldığı da dikkate alındığında, önemli bazı avantajlarımız vardır. Literatürdeki yeni çalışmalar ve bakanlığımızın topladığı gerçek hayat verileri karma aşı kullanımının korumada üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır. Mevcut aşışarın sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni veryanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum derğerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir.

"En güçlü tedbirlerimiz mesafe ve maske kullanımıdır"

- Omicron varyantının bilinmeyen yönlerine karşı ise halen en güçlü tedbirlerimiz mesafe ve maske kullanımıdır. Kış mevsimi ile birlikte kapalı ortamlarda geçirilen süre artmıştır. Sağlığımız için zorunlu olmadıkça havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

"Yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanımına gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim"

- Yerli aşımız TURCOVAC acil kullanım onayı için uluslararası tanınırlığı olan, regülasyon otoritesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza müracaat edilmiştir. Kurumun ilgili uzmanları ve bilim insanlarından oluşan komisyonun değerlendirmesini en kısa sürede tamamlayarak, uygun görmesi halinde yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanımına gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim