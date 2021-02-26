Bakan Koca vaka sayıları artan ve azalan illeri paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre, vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı.
SAĞLIK 26.02.2021, 23:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre, vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı.
"Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor"
Koca, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" dedi.
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