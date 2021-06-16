Bakan Koca: Yarın itibariyle 35 yaş üstü aşılanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanı Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"35 YAŞ ÜSTÜ AŞILANACAK"

"Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için aşı randevularını açıyoruz" diyen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"37 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI"

"Her bir vatandaşımıza gösterdikleri sabır için müteşekkirim. Son atak aşı ile zaferi getirecek. Aydınlık günlerin habercisi gün gibi ortadır. Aşılarımızı pek çok meslek grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarından itibaren 35 yaş üstündeki vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz. Şu ana kadar 37 milyon doz aşı yapıldı.

"SALGIN HABERLERİNDEN KURTULDUĞUMUZ BİR YAZ OLACAK"

Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak,salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak. Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığını vaka tablosuna yansıtacağını biliyoruz. Halen 80 binden aktif fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz. Teyakkuzda olmalı ve tedbirleri boş görmemeliyiz. Birlikten kuvvet doğar atasözünü salgınla mücadelede yaşayarak bir kez daha müşahade ettik. Mücadelenin yeni ve son aşaması aşı programımızdır."