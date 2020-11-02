Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’deki vakaların %40’ının İstanbul'da olduğunu hatırlatarak 'Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. İstanbul’daysanız, Ayrılmayın' uyarısı yaptı.

SAĞLIK 02.11.2020, 23:29 03.11.2020, 09:48
Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 vakalarının yoğun olduğu İstanbul için bazı uyarılarda bulundu. 

Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu hatırlatan Koca, "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin." ifadesini kullandı. 

İSTANBUL'A SEYAHAT EDECEKLER DİKKAT!

İstanbul'a seyahat edeceklere ilişkin de Koca, "Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü, şikayetiniz varsa seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruşuna müracaat edin." diye uyardı.

İSTANBUL'A DÖNEN BÜYÜKLERE UYARI!

Koca, İstanbul'a dönen büyüklerin bir süre ziyaret edilmemesini de  isteyerek, şunları kaydetti:

"Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu bazı riskler bekliyor. Vakaların yüzde 40'ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin." 

#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca #İstanbul
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