Bakan Koca’dan mutasyon açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu ve salgının başından beri Türkiye'de görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunun düzenli olarak tarandığını belirterek, "İncelenmesi kısa sürede neticelenecektir." dedi.
SAĞLIK 22.12.2020, 13:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." açıklamasında bulundu.
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