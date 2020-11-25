Bakanlık açıkladı: Koronavirüste iki önemli değişiklik

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs temaslı takip algoritmasını güncelledi.

SAĞLIK 25.11.2020, 17:31
Bakanlık açıkladı: Koronavirüste iki önemli değişiklik

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs temaslı takip algoritmasında yeni bir güncelleme yapıldı.

Buna göre, izolasyon süresi sona erenlerin test sonucu pozitif çıksa dahi, ateş ve diğer klinik yakınmalar yok ise korunma önlemlerine uyum sağlayarak çalışmaya başlayacak. Pozitif vaka tespit edilen hanede ikamet edenlere de semptom bakılmaksızın test yapılacak.

Bir önceki algoritma güncellemesinde, koronavirüs tanısı alan ve ardından iyileşen kişiler son 3 ay içerisinde başka bir pozitif vaka ile temas etse dahi temaslı olarak kabul edilmeyeceği belirtilmişti.

#Sağlık Bakanlığı #koronavirüs
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