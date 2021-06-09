Balık, tavuk, kırmızı et, süt... Hepsi kara listede!
Son zamanlarda her meyve ve sebzenin tüm mevsimlerde bulunması ebeveynleri korkuttu uzmanlardan ise uyarılar geldi.
SAĞLIK 09.06.2021, 16:26 09.06.2021, 16:37
Gelişme çağındaki çocuklar için besinlere dikkat eden ebeveynler gelişim çağındaki çocukları beslerken dikkat etmesinde bu dönemde fayda var.
Fiyatların yüksek olması gelirlerin düşük olması vatandaşları sağlıklı besinler almaya yöneltmiyor ama uyarılar peş peşe geldi.
Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gülşah Yüzbaşıoğlu Kütükçü ise ebeveynlere bu konuda nelere dikkat etmesi hakkında bilgiler verdi.
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