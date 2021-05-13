Bayramda nasıl beslenmeli, ne yemeliyiz?
Karantina süreci nedeniyle Türkiye bu bayramı evinde geçiriyor. Ramazan boyunca farklı bir beslenme düzenine alışan vücut için bayramda ve bayram sonrasında dikkatli olunması gerek. Bu dönemde beslenmemizle ilgili merak edilenleri Diyetisyen Gülşah Yüzbaşıoğlu Kütükçü cevaplandırdı.
Ramazan boyunca farklı bir beslenme düzeni ve az öğün sayısına alışmış olan metabolizma, bayramın gelmesiyle öğün sayısındaki artış ve fazla besin tüketme isteğiyle olumsuz etkileniyor.
Eski beslenme düzeninize dönerken, metabolizmanızı da bu dönüşüme alıştırmalısınız. Bayram süresince yüksek miktarda kalorili, yağlı ve şeker içeriği yüksek besinlerin tüketimi başta şişkinlik, tansiyon problemleri olmak üzere, sindirim sistemi rahatsızlıklarına (mide yanması, reflü, gaz problemleri vb.), şeker hastalığı, kalp-damar hastalıklarına sebep olabilmekte.
Konuyla ilgili olarak Ramazan boyunca artık metabolizma yavaşladığı için Bayramda ve takip eden günlerde beslenmeye çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Gülşah Yüzbaşıoğlu Kütükçü bu süreçte sabırlı olmanın herkes açısından fayda sağlayacağını ifade etti.
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