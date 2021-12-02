Bebeklere keçi sütü verilir mi? Keçi sütünün faydaları nelerdir?
Günümüzde anneler arasında sıklıkla tartışma konusu haline gelen keçi sütünün mü yoksa inek sütünün mü faydalı olduğu kafa karıştırabilmektedir. Peki, bebeklere inek sütü mü yoksa keçi sütü mü içirilmeli? İnek sütü ile keçi sütünün farkları nelerdir. Detaylar haberimizde…
SAĞLIK 02.12.2021, 16:08
İlk 6 aylık dönemden sonra anne sütü, bebeğin vücudunun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri tek seferde karşılayamaz.
Bu nedenle bebek beslenmesinde ay gelişimine göre tamamlayıcı besinlere ihtiyaç duyularak bazı gıda takviyelerine başlanır.
Takviyeler konusunda çiçeği burnunda annelerin kafasının en çok karıştığı konulardan birisi de süt tüketimi ile alakalıdır.
Anne sütüne alternatif görmemekle beraber bebeğinde süt alerjisi olan kimselerin inek sütü mü yoksa keçi sütü mü tüketmeleri gerektiğini doğru bilmek önemlidir.
Konuyla ilgili merak edilen bütün soruları diyetisyen Uğur Ferhat Güneş Aksu habere paylaştı.
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